Mexicana Nutrisa regresará a la bolsa local con nueva emisión de acciones
LA NACION
CIUDAD DE MÉXICO, 17 sep (Reuters) - La mexicana de venta de helados de yogurt y productos naturistas Grupo Nutrisa informó el miércoles la emisión de 321,62 millones de acciones ordinarias serie A representativas del 100% del capital social que empezarán a cotizar el jueves en la bolsa local.
Las acciones de Nutrisa tendrán un precio de referencia de 6,15 pesos (US$0,34) cada una en su regreso al mercado local, dijo la empresa en un aviso al regulador, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
(1 dólar = 18,3104 pesos mexicanos)
(Reporte de Kylie Madry; escrito por Adriana Barrera)
