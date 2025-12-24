Mexicana Ollamani y General Atlantic se unen para crear nuevo propietario del club América

CIUDAD DE MÉXICO, 23 dic (Reuters) - La firma mexicana Ollamani anunció el martes que formó una alianza con el fondo de inversión estadounidense General Atlantic para crear una entidad que será propietaria del popular club América del fútbol y su emblemático estadio, que será una de las sedes del Mundial 2026.

DETALLES DE LA OFERTA

• Ollamani conservará una participación de control del 51%, mientras que General Atlantic tendrá un 49% en la nueva entidad, llamada Grupo Águilas.

• Grupo Águilas también será propietario del estadio del club América y sus terrenos adyacentes.

• La alianza se basa en un valor empresa de US$490 millones, sujeto a los ajustes de cierre habituales, incluida deuda neta.

• Emilio Azcárraga, accionista controlador de Ollamani, se desempeñará como presidente ejecutivo del recién formado Grupo Águilas.

• El estadio está programado para albergar el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

• La transacción requiere la aprobación de los accionistas de Ollamani, así como del organismo antimonopolio de México. (Reporte de Iñigo Alexander; editado en español por Noé Torres)