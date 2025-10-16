Mexicana Pemex acuerda con sindicato alza salarial de 4,5% en revisión contrato colectivo
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 15 oct (Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex dijo el miércoles que acordó con el sindicato de trabajadores de la empresa un aumento salarial del 4,5% como parte de la revisión del contrato colectivo 2025-2027.
Pemex no especificó la vigencia del aumento salarial, pero un documento del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que agrupa a sus alrededor de 90.000 sindicalizados, especificó que será de un año.
Un representante sindical dijo a Reuters que la revisión del contrato colectivo había contemplado también ajustes en prestaciones y que tanto éstas como el alza salarial serán retroactivas al 1 de agosto pasado.
Pemex no respondió de inmediato a una consulta sobre la vigencia del aumento al salario y sobre lo dicho por el representante sindical.
(Reporte de Ana Isabel Martínez y Adriana Barrera; Editado por Lizbeth Díaz)
