Mexicana Pemex adjudica a empresa de Slim contrato mixto en campo Macavil con gas y condensado: fuentes

Por Adriana Barrera y Ana Isabel Martinez

CIUDAD DE MÉXICO, 6 feb - La petrolera estatal mexicana Pemex adjudicó el contrato mixto en el campo terrestre Macavil, con reservas de gas y condensado, a una empresa del magnate Carlos Slim, quien ha fortalecido su presencia en el sector energético local y estrechado su cercanía con la operadora nacional en los últimos meses, dijeron tres fuentes con conocimiento del tema. La adjudicación a finales de enero de Macavil, descubierto en 2024 en el sur del país, sigue a las de mediados de diciembre de cinco de los 11 contratos mixtos previstos por la petrolera, un nuevo esquema de asociación con firmas privadas que garantiza para Pemex al menos el 40% de la participación, que la estatal buscaba concretar antes de cerrar el 2025. Constituye la más reciente incursión de Slim en el sector petrolero con su emporio empresarial que abarca diversos sectores que incluyen telecomunicaciones, infraestructura y consumo, entre otros.

Una de las fuentes dijo que el contrato habría sido firmado la semana pasada. Ni Pemex ni un portavoz de Slim respondieron a solicitudes de comentarios de Reuters. El contrato en Macavil, un área pequeña, se suma a otro tipo de convenio con Pemex en septiembre del año pasado con Grupo Carso, de Slim, para financiar la perforación de hasta 32 pozos en el campo terrestre Ixachi, el yacimiento de gas natural más importante del país, ubicado frente a la costa del Golfo de México, por hasta US$1.990 millones.

El magnate mexicano, a través de Talos México, la subsidiaria de Talos Energy en el país, también es socio de Pemex y Harbour Energy en el estratégico campo marino Zama, de unos 750 millones de barriles de petróleo crudo equivalentes (pce) y el mayor descubrimiento de privados tras una amplia reforma energética hace más de una década, que fue parcialmente revertida por los gobiernos izquierdistas del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria, Claudia Sheinbaum. Zama, con una profundidad cercana a aguas profundas, es una de las apuestas de Pemex junto con el campo Trión, en aguas ultraprofundas del Golfo de México, y el emblemático pero anciano campo Maloob, en aguas someras, para elevar en los próximos años su producción de crudo, actualmente en alrededor de 1,66 millón de barriles por día (bpd). Macavil tiene reservas probadas (1P) de siete millones de barriles de condensado y de 73.000 millones de pies cúbicos (mmmpc) de gas natural; se estiman reservas posibles (3P) de 34 millones de barriles de condensado y de 409 mmmpc de gas. El objetivo del contrato mixto es producir en total 27,5 millones de barriles y 393 mmmpc de gas al 2045, de acuerdo a un documento sobre el proyecto visto por Reuters. El plan estratégico de Pemex para el próximo lustro, presentado hace unos meses, proyecta un pico de producción de 14.000 bpd de crudo en 2028 en el campo. La mayor cercanía de Slim, una de las personas más ricas del mundo, con Pemex se da en medio de su llamado a empresas del sector para que trabajen e inviertan con la estatal, que lidia con ingentes deudas no sólo financieras -que fueron reducidas en 2025 tras varias operaciones de pasivos- sino con proveedores, a los que se debían más de US$28.000 millones al cierre del septiembre pasado y tras lo cual se agilizaron fuertes pagos de miles de millones de dólares el año pasado a través de un vehículo financiero apuntalado por el Gobierno.

Slim ha establecido estrechas relaciones con los gobiernos mexicanos de diferentes tendencias ideológicas a través de los años, incluyendo los de López Obrador y Sheinbaum, administraciones en las que sus negocios en el sector energético han avanzado. Grupo Carso firmó un acuerdo en 2024 para asociarse con Pemex en el desarrollo del complejo proyecto Lakach de gas en aguas profundas del Golfo de México, buscando revivir un plan que la estatal había abandonado dos veces ya debido a los altos costos. En octubre del 2025, Carso dijo que estaba revisando su viabilidad debido a los bajos precios del combustible. A mediados de enero, Carso anunció la compra de una subsidiaria de Lukoil en el país latinoamericano para obtener el control total de los yacimientos petrolíferos de Ichalkil y Pokoch, en el sureste del país, tras adquirir en 2024 a Petrobal, que tenía el otro 50% de participación en ellos, que están entre los principales productores de crudo en manos de empresas privadas. (Reporte de Adriana Barrera. Editado por Ana Isabel Martínez)