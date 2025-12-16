Mexicana Pemex adjudica cinco de los 11 nuevos contratos mixtos, según fuentes y documento

Por Ana Isabel Martínez, Adriana Barrera y Stefanie Eschenbacher

CIUDAD DE MÉXICO, 16 dic (Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex adjudicó la semana pasada cinco de los 11 nuevos contratos mixtos que quería concretar antes de finalizar el año y con los que espera apuntalar la declinante producción de hidrocarburos, de acuerdo a cuatro fuentes enteradas del tema, así como un documento visto por Reuters.

Los contratos asignados, según el documento, corresponden a los proyectos terrestres Tupilco Terciario, Sini-Caparroso, Cuervito, Agua Fría y Tamaulipas Constituciones, por los que Pemex habría acumulado bonos que rondaron en conjunto los US$50 millones. Agrega que serán firmados el 19 de diciembre. No hay información sobre el estatus de las otras seis asignaciones que tenía previsto hacer la estatal ni si alguna resultó desierta.

Tamaulipas Constituciones es un campo en el norte de México que tiene una pequeña producción de crudo pesado y gas natural. Pemex espera que con el contrato ganado por CM5 (Consorcio Petrolero 5M del Golfo) -y en el que la estatal tendrá un 80% de participación- se extraigan 78,5 millones de barriles (mmb) y 80.900 millones de pies cúbicos de gas (mmmpc) en los próximos 20 años. Reuters buscó comentarios de la firma a través de su contacto en LinkedIn pero no obtuvo respuesta. Su dirección de sitio web no existe.

El proyecto Sini-Caparroso está en el sur del país, bombea crudo superligero de 41 grados API. Pemex, que tendrá una participación del 84% en el contrato ganado por C5M, calcula una producción de 23 mmb de petróleo y 58.000 millones de pies cúbicos de gas (mmmpc) en 20 años. Cuervito es otra área en el norte de México que no tiene producción de crudo, pero en la que se calculaban reservas probadas de gas de 115.000 millones de pies cúbicos (mmmpc) a enero del año pasado y en la que la petrolera estima una recuperación de 262.000 millones de pies cúbicos (mmmpc) de gas en dos décadas. La estatal tendrá una participación del 46% en el contrato ganado por Geolis, empresa que no respondió a una solicitud de comentarios.

México es altamente deficitario en gas natural y para abastecer sus necesidades depende de las importaciones desde Estados Unidos ante la falta de inversión en la producción local del combustible por los bajos precios en la región de Norteamérica, que hacen poco rentables los proyectos exclusivamente de extracción de gas.

Agua Fría está en un área cercana al Golfo de México; tiene una mínima producción de crudo mediano y gas. Pemex proyecta una producción de 129 mmb de petróleo y poco más de 200.000 millones de pies cúbicos de gas (mmmpc) en 20 años. La petrolera estatal tendrá una participación del 48% en el contrato ganado por Petrolera Miahuapan. Reuters llamó al contacto de la empresa en LinkedIn pero no obtuvo respuestas a consultas.

Sobre Tupilco Terciario no había datos disponibles. En el contrato, ganado por Cesigsa, Pemex tendrá una participación del 64%. La compañía, que de acuerdo a información de la operadora estatal da servicios de operación de campos petroleros, no respondió a una solicitud de comentarios.

Reuters es el primero en reportar detalles de la participación de Pemex en cada contrato, así como el bono conjunto, la adjudicación de los contratos para Sini-Caparroso, Cuervito y Agua Fría, así como la firma pautada para el 19 de diciembre.

Pemex respondió que no tenía comentarios al ser consultada sobre el proceso de adjudicación en momentos en que la empresa está batallando para mantener su producción, hoy muy lejos de los 3,4 millones de bpd de hace dos décadas. El Gobierno ha dicho que espera que la producción nacional, donde Pemex es el actor predominante, sea de 1,8 millón de bpd durante el actual sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, que termina en el 2030.

Una de las fuentes consultadas dijo que la gigante estatal, que lidia con pesadas deudas, podría estar tratando de adjudicar durante esta semana algún otro contrato de los 11 que tenía planeados para el 2025 y que forman parte de los 21 en total orientados a activar campos maduros que la estatal considera con potencial de crecimiento.

"Hasta ahora no ha sido nada exitoso, como se anticipaba. No hay ninguna empresa petrolera realmente relevante", dijo una fuente de la industria que habló bajo condición de anonimato. "La producción de esos proyectos no va a hacer una diferencia para Pemex", subrayó.

Según la estatal, los 21 esquemas para desarrollo mixto podrían aportar en conjunto hasta 450.000 bpd de crudo en su punto máximo, el 25% de la producción nacional esperada para 2033.

"Esta participación es relevante tanto para estabilizar la producción base como para compensar la declinación de campos maduros y asegurar el cumplimiento de los compromisos de abastecimiento energético del país", establece el plan estratégico para Pemex presentado hace unos meses.

(Reporte de Ana Isabel Martínez, Adriana Barrera y Stefanie Eschenbacher)