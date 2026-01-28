Mexicana Pemex exporta en diciembre menor volumen de crudo en registros

CIUDAD DE MÉXICO, 27 ene - La petrolera estatal mexicana Pemex exportó solo 368.000 barriles por día (bpd) de crudo en diciembre, según datos publicados el martes por la empresa, el volumen más bajo desde que se tienen registros disponibles que datan de 1990

La exportación de crudo en el mes previo fue de 539.000 bpd y en todo el año pasado los envíos al exterior promediaron 581.000 bpd, de acuerdo a datos de Pemex, el mayor operador petrolero de México

El desplome en las exportaciones, que aún tienen un peso importante en las finanzas públicas, se da en medio de la apuesta del gobierno mexicano por eliminarlas en el futuro cercano para buscar elevar internamente la producción de petrolíferos, del que el país es deficitario

Pero también se produce mientras Pemex batalla por mantener estable el bombeo de crudo, que en diciembre fue de 1,660 millón de bpd con socios, ligeramente arriba del 1,641 millón de bpd de noviembre

En todo el año pasado, la estatal produjo en promedio 1,635 millón de bpd, según sus propios datos, debajo de la meta nacional de 1,8 millón de bpd

Pemex produjo 443.600 bpd de gasolinas en diciembre, arriba de los 413.400 bpd de noviembre, mientras que de diésel produjo 313.400 bpd, casi en línea con los 310.500 bpd del mes previo

En promedio, Pemex produjo 356.300 bpd de gasolinas en 2025 y 227.800 bpd de diésel

(Reporte de Adriana Barrera; editado por Ana Isabel Martínez)