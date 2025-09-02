Mexicana Pemex lanza oferta de recompra de bonos por 9900 millones US$

(Añade nueva información, detalles)

CIUDAD DE MÉXICO, 2 sep (Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex lanzó el martes una oferta de recompra de bonos con vencimientos entre 2026 y 2029 por un máximo de US$9900 millones, de acuerdo a un documento con los detalles de la operación.

La oferta, que expira el 30 de septiembre, abarca 11 series de bonos en dólares y euros. Los tenedores también recibirán un importe en efectivo por concepto de intereses devengados y no pagados sobre los valores aceptados para su compra en la oferta.

Pemex, una de las petroleras más endeudadas del mundo, ha recibido durante años apoyo financiero del Gobierno para el pago de sus amortizaciones de deuda.

El Gobierno lanzó hace unas semanas un

ambicioso plan

para la empresa por el que espera que logre la autosuficiencia financiera en 2027.

La deuda financiera de Pemex ronda los US$99.000 millones y la de proveedores unos US$23.000 millones. La empresa ha cifrado su perfil de vencimientos en US$5100 millones para 2025; US$18.700 millones para 2026 y en US$7700 millones para 2027.

(Reporte de Adriana Barrera y Ana Isabel Martínez)