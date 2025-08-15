Mexicana Pemex prepara renovación de buena parte de refinería en Texas, según fuentes

Por Erwin Seba

HOUSTON, 15 ago (Reuters) -

La petrolera estatal mexicana Pemex se está preparando para renovar un "gran bloque" de su refinería Deer Park, con capacidad para procesar 312.500 barriles por día (bpd) en Texas, en un proyecto que comenzará a principios de octubre, dijeron el viernes personas familiarizadas con las operaciones.

La unidad de destilación de crudo DU-2 de la refinería, de 270.000 bpd de capacidad y la mayor de las dos que tiene la instalación, se cerrará para los trabajos, que se prevé tomarán unos 60 días en completarse, dijeron las fuentes.

Un portavoz de Pemex no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La DU-2, una de las unidades primarias de una refinería, descompone el crudo en materias primas para alimentar otras unidades. Mientras esté cerrada, la unidad de craqueo catalítico fluido de 70.000 bpd, la unidad de hidrocraqueo para la producción de diesel de 70.000 bpd y la coquizadora de 92.000 bpd permanecerán fuera de servicio junto a otras unidades debido a la falta de materias primas, dijeron las fuentes.

La unidad DU-1, con una capacidad de 70.000 bpd, prevé seguir en funcionamiento mientras la DU-2 esté detenida. (Reporte de Erwin Seba; Edición de Paul Simao)