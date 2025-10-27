Mexicana Pemex recorta pérdidas 3er trim ante menor deterioro costo de ventas, activos fijos

CIUDAD DE MÉXICO, 27 oct (Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex reportó el lunes una pérdida neta de 61.247 millones de pesos (US$3344 millones) en el tercer trimestre, menor a la del mismo periodo del año pasado, debido a menores costos de ventas y deterioro de activos fijos, así como una fuerte utilidad cambiaria.

En el tercer trimestre del año pasado, Pemex, una de las mayores empresas del país, reportó un resultado negativo de 161.335 millones de pesos.

Los ingresos totales de Pemex disminuyeron un 11,1% interanual, a 378.881 millones de pesos, debido a menores volúmenes de ventas de exportación, así como precios más bajos en el exterior y menores ventas dentro del país.

La empresa reportó un alza en su deuda financiera, que pasó a US$100.300 millones, desde los US$98.800 millones en la que se ubicó al segundo trimestre.

La producción de hidrocarburos líquidos bajó un 6,7% en el periodo frente al mismo lapso del año pasado, a 1,656 millón de barriles por día (bpd) debido a la continuada declinación de campos maduros y retrasos en instalación de infraestructura.

El proceso de crudo se elevó un 4,8% a 1,009 millón de bpd en el trimestre, debido al empuje de la operación de dos trenes de la refinería Olmeca, dijo Pemex en su reporte.

(1 dólar = 18,3147 pesos mexicanos al cierre de septiembre) (Reporte de Ana Isabel Martinez y Adriana Barrera; Editado por Noé Torres)