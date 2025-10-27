Mexicana Pemex recorta pérdidas 3er trim, deuda con proveedores crece

Por Adriana Barrera y Ana Isabel Martinez

CIUDAD DE MÉXICO, 27 oct (Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex reportó el lunes una pérdida neta de 61.247 millones de pesos (US$3344 millones) en el tercer trimestre, menor a la del mismo periodo del año pasado, debido a menores costos de ventas y deterioro de activos fijos, así como una fuerte utilidad cambiaria.

En el tercer trimestre del año pasado, Pemex, una de las mayores empresas del país, reportó un resultado negativo de 161.335 millones de pesos.

La estatal dijo que sus resultados fueron afectados por menores ventas, mayor deterioro de activos financieros, pérdidas en derivados y mayores impuestos.

Los ingresos totales de Pemex disminuyeron un 11,1% interanual, a 378.881 millones de pesos, debido a menores volúmenes de ventas de exportación, así como precios más bajos en el exterior y menores ventas dentro del país.

La empresa reportó un alza en su deuda financiera, que pasó a US$100.300 millones, desde los US$98.800 millones en la que se ubicó al segundo trimestre, pese a las ingentes inyecciones de fondos gubernamentales para pago de deuda.

Desde hace años, el Gobierno ha dotado a la empresa tanto de fondos como de beneficios fiscales para mejorar sus finanzas.

Entre enero y septiembre de este año, la petrolera recibió $380.100 millones en contribuciones gubernamentales, un 153% más a las recibidas en el mismo lapso del año pasado, según datos del reporte de Pemex. La estatal dijo también que recibió "aportaciones patrimoniales" por más de $253.000 millones en el tercer trimestre del año por parte del gobierno federal. Directivos de la estatal dijeron durante una conferencia con analistas sobre los resultados financieros que se prevé que la deuda financiera se reduzca alrededor del 10% al cierre del año. El director de la petrolera, Víctor Rodríguez dijo el viernes que recientes operaciones de recompra de bonos de Pemex, por unos US$12.000 millones, bajarán la deuda financiera a alrededor de US$85.000 millones. PROVEEDORES La deuda de Pemex con sus proveedores cerró el tercer trimestre en US$28.130 millones, un alza del 2.2% frente al tercer trimestre del año pasado, de acuerdo a datos de la empresa. Rodríguez aseguró el viernes, en una comparecencia ante diputados, que los pagos a los proveedores de la gigante estatal se normalizarán en 2026, precisando que algunos de ellos comenzaron a dinamizarse recientemente. El funcionario agregó que a septiembre se les ha pagado $300.000 millones y que se ha utilizado un vehículo financiero de reciente creación para cumplir con los adeudos, además de que en diciembre se desembolsarán $116.000 millones adicionales y que habrá otros pagos en enero y febrero. La producción de hidrocarburos líquidos, que incluye crudo, condensados y socios, bajó un 6.7% en el periodo frente al mismo lapso del año pasado, a 1,656 millón de barriles por día (bpd) debido a la continuada declinación de campos maduros y retrasos en instalación de infraestructura. Solo la producción de crudo de Pemex bajó un 6.7% interanual en el trimestre, a 1,641 millón de barriles por día, de acuerdo al reporte. La producción de gas natural, un tema pendiente en la agenda de México pues es altamente deficitario y cuyo abasto recae en las importaciones de Estados Unidos, subió un 2.5% en el tercer trimestre, a 4651 millones de pies cúbicos al día (pcd), incluyendo socios. La empresa especificó que la producción de gas es sin nitrógeno. El proceso de crudo se elevó un 4.8% a 1,009 millón de bpd en el trimestre, debido al empuje de la operación de dos trenes de la refinería Olmeca, dijo Pemex en su reporte. (1 dólar = 18,3147 pesos mexicanos al cierre de septiembre) (Reporte de Adriana Barrera y Ana Isabel Martínez; Editado por Noé Torres)