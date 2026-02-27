Mexicana Pemex reduce pérdida neta en 4to trim, producción crudo y condensados baja

CIUDAD DE MÉXICO, 27 feb (Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex reportó el viernes una reducción de su pérdida neta en el cuarto trimestre del año pasado a 155 millones de pesos (US$8,6 millones) que atribuyó a una disminución del costo de ventas, un menor deterioro de activos fijos y una mayor utilidad cambiaria.

En el mismo trimestre del 2024, Pemex dijo que tuvo un perjuicio de 350.461 millones de pesos.

Los ingresos totales de la compañía descendieron un 16% interanual, a 362.448 millones de pesos, debido a menores exportaciones y precios más bajos, parcialmente contrarrestado por un incremento en el volumen y precio de ventas nacionales.

Pemex, la mayor empresa del país latinoamericano, produjo un promedio de 1,648 millón de barriles por día (bpd) de crudo y condensados, una baja del 1,3% frente al cuarto trimestre del 2024.

"La variación se explica principalmente por la declinación natural de campos maduros, la mayor complejidad en la perforación bajo condiciones de alta presión y temperatura, así como desfases en la instalación de infraestructura y condiciones climatológicas atípicas que afectaron operaciones costa afuera", dijo en su reporte financiero.

(1 dólar = 18,0080 pesos mexicanos al cierre de diciembre) (Reporte de Adriana Barrera, Ana Isabel Martínez y Noé Torres)