Mexicana Pemex reduce pérdidas al cierre de 2025 por menores costos e impuestos

La firma estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) registró una fuerte reducción de sus pérdidas durante el cuarto trimestre de 2025, aliviada principalmente por menores costos en sus ventas y carga tributaria, informó este viernes la compañía.

La petrolera registró una utilidad negativa de 147 millones de pesos (US$8 millones) entre octubre y diciembre pasados, frente a la pérdida de 350.485 millones de pesos (cerca de US$20.300 millones) del mismo lapso de 2024, según su reporte de resultados financieros.

El resultado de todo 2025 arrojó también una pérdida de 45.202 millones de pesos (US$2.516 millones) en comparación con la merma de 780.588 millones de pesos (US$45.300 millones) que anotó en 2024.

Pemex precisó que la mejora en el cuarto trimestre "se explica por la reducción del costo de ventas (...), la disminución de impuestos y derechos, una mayor utilidad cambiaria", así como un mejor rendimiento de instrumentos financieros derivados.

Pero estos efectos positivos "fueron parcialmente contrarrestados por menores ventas", agregó la firma en su reporte para inversionistas.

Las ventas de petróleo y derivados de Pemex cayeron un 15,9% en el cuarto trimestre a 362.448 millones de pesos (US$21.044 millones), detalla el reporte.

En tanto, la carga tributaria de Pemex se redujo un 79%, a 43.100 millones de pesos (US$2.500 millones), contra los 205.300 millones de pesos (US$11.919 millones) que pagó en el cuarto trimestre de 2024.

El costo financiero de la empresa, una de las más endeudadas del mundo con pasivos superiores a US$85.000 millones, se redujo en 64,9% a 19.515 millones de pesos (US$1.133 millones).

En las últimas dos décadas, Pemex duplicó su deuda y redujo su producción en más de 50%, debido al envejecimiento de sus yacimientos y a la falta de inversión. En la actualidad, busca revertir este declive con un agresivo apoyo financiero del gobierno.

La compañía pasó de un pico de producción de 3,4 millones de barriles diarios en 2004 a 1,65 millones de barriles en el cuarto trimestre del año pasado, según el reporte.