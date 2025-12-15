Mexicana Pemex trabaja para contener fuga en ducto de combustible en sureste del país: comunicado

CIUDAD DE MÉXICO, 15 dic (Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex dijo el lunes que trabaja para contener una fuga en un oleogasoducto de combustible en el sureste del país.

El incidente se registró en el municipio de Centla, en el estado de Tabasco, al sureste del país, dijo Pemex en un comunicado. Personal operativo de la compañía suspendió la operación del ducto e inició trabajos para su reparación, además de colaborar con las autoridades para determinar el origen de la fuga y que la fiscalía pueda investigar el suceso, añadió la empresa.

Dos personas, padre e hijo, fallecieron presuntamente a causa de la fuga, informaron medios locales. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Natalia Siniawski; Editado por Diego Oré)