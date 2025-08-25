Mexicana Renata Zarazúa elimina en primera ronda del US Open a Madison Keys, campeona en Australia

NUEVA YORK (AP) — La mexicana Renata Zarazúa sorprendió y eliminó a la estadounidense Madison Keys, campeona del Abierto de Australia este año, quien cometió 89 errores no forzados, en un partido que se definió 6-7 (10), 7-6 (3), 7-5 en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Keys, sexta cabeza de serie, quien fue finalista en Flushing Meadows en 2017, cometió tantos errores, incluidos 14 dobles faltas, que Zarazúa solo necesitó producir ocho tiros ganadores para lograr la mayor victoria de su carrera.

Zarazúa, clasificada en el puesto 82, había perdido en la primera o segunda ronda en todas sus ocho apariciones anteriores en torneos de Grand Slam.

Keys ganó su primer campeonato importante en Melbourne Park en enero, derrotando a la número uno Aryna Sabalenka en la final.

Además de su llegada a la final en Nueva York hace ocho años antes de perder ante su buena amiga Sloane Stephens, Keys también fue semifinalista en el Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2023.

Pero con su muslo izquierdo fuertemente vendado el lunes, la poderosa Keys tuvo problemas por momentos en el estadio Arthur Ashe contra Zarazúa, de 1,60 metros, quien llegó al día con un récord de 0-6 contra oponentes clasificados en el top 10.

"Soy un poco pequeña de estatura, así que al llegar aquí, fue como: 'Oh, Dios mío. Esto es enorme'", dijo Zarazúa sobre el estadio más grande del tenis de Grand Slam, que tiene capacidad para casi 24.000 espectadores.

"Cuando me retire, voy a estar realmente feliz por ello", dijo Zarazúa, "así que pensé, 'Solo disfrútalo'".

Y ciertamente lo hizo.

Cuando el partido terminó con otro fallo de derecha de Keys, Zarazúa sonrió lo más ampliamente posible, sostuvo su raqueta sobre su cabeza mientras comenzaba a avanzar para un apretón de manos, luego colocó una mano sobre su boca.

Este partido ciertamente fue memorable, en parte porque no fue fácil, incluso cuando Keys seguía teniendo problemas y Zarazúa seguía avanzando durante las 3 horas y 10 minutos de acción.

El problema para Zarazúa fue que tuvo dificultades para cerrar el partido.

Se adelantó 4-2 en el primer set, luego estuvo a un punto de ganarlo cinco veces, pero no pudo convertir ninguna de esas oportunidades. Finalmente, Keys aprovechó su tercer punto de set.

En el segundo, Zarazúa cayó 3-0, luego ganó cinco juegos seguidos para liderar 5-3. Estuvo detrás 6-5 después de otra racha de Keys, pero esta vez se impuso en el desempate para forzar un tercer set.

Zarazúa lideró en el decisivo y sirvió para ganar en 5-3, pero Keys rompió allí y luego mantuvo el servicio para igualar 5-5.

Al final, sin embargo, Zarazúa se llevó los últimos dos juegos.

Mientras que Keys fue una de las 25 jugadoras estadounidenses en el cuadro de individuales femeninos en su torneo de Grand Slam en casa, Zarazúa es la única participante de México en el cuadro.

"Es un país en el que no tenemos muchos tenistas, como pueden ver", dijo Zarazúa. "Solo tratamos de dar lo mejor de nosotros, pero definitivamente pude escuchar a algunos mexicanos animando, así que eso fue muy agradable".

