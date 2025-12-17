Mexicana Sheinbaum pide a ONU evitar "derramamiento de sangre" en conflicto EE. UU.-Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO, 17 dic (Reuters) - La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, instó el miércoles a la ONU a que asuma su rol de organismo multilateral mediador para evitar cualquier "derramamiento de sangre" en el marco de la escalada del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el martes un bloqueo completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, aumentando las tensiones geopolíticas en un momento de preocupación por la demanda y provocando una subida del precio del crudo.

"Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela o sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser: no a la intervención, no a la injerencia extranjera; solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz", dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

"Y un llamado a las Naciones Unidas: que asuma su papel. No se la ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre", agregó. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Ana Isabel Martínez)