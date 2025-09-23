Mexicana Telmex, de Slim, conecta con cable submarino turística región de Baja California Sur

CIUDAD DE MÉXICO, 23 sep (Reuters) - La empresa mexicana Telmex, del magnate Carlos Slim, anunció el martes la entrada en operación de un cable submarino de telecomunicaciones para conectar el estado Baja California Sur, donde se encuentra el destino turístico Los Cabos, con el México continental.

El proyecto, que usa infraestructura de última generación, incluye una red de 383 kilómetros de fibra óptica para la puesta en operación de un cable submarino TMX5 y requirió una inversión de más de US$25 millones, dijo Telmex.

"La infraestructura está dimensionada para atender la creciente demanda de servicios en las próximas décadas, así como para mantener conectada a la región cuando se registren eventos naturales de gran impacto", afirmó la compañía.

La iniciativa mejorará la conectividad de la zona, así como la transmisión de voz, datos y video con un territorio que tiene una histórica demanda de estadounidenses y canadienses que llegan ahí de vacaciones o para residir. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)