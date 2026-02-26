CIUDAD DE MÉXICO, 26 feb (Reuters) - La ‌mexicana TV Azteca, parte del ‌conglomerado ⁠empresarial del magnate Ricardo Salinas, presentará en los próximos días un concurso mercantil voluntario para sanear finanzas y reordenar pasivos de la compañía, perjudicada en parte ​por el ⁠reciente ⁠pago de una millonaria deuda al fisco.

La decisión de iniciar el proceso de bancarrota fue ​acordada en una asamblea de accionistas el jueves, dijo la empresa en un comunicado.

"Se ‌trata de una herramienta de última instancia que ​busca preservar el valor de la compañía, ​asegurar la continuidad de sus operaciones y facilitar el cumplimiento ordenado de sus obligaciones sin interrumpir su funcionamiento", explicó en un comunicado Rafael Rodríguez Sánchez, director general de TV Azteca.

La televisora dijo que la medida fue asumida por la presión que representó el impacto del pago de licencias en ​2018, estimado en 3,800 millones de pesos, la pandemia del COVID-19, una "negociación compleja" con acreedores internacionales y la reciente liquidación de un ⁠adeudo millonario con la autoridad tributaria de México, el SAT.

Grupo Salinas, que además de TV Azteca incluye al ‌minorista Grupo Elektra, anunció a fines de enero que había llegado a un acuerdo con el Gobierno mexicano para pagar 32,000 millones de pesos (unos 1,860 millones de dólares) para poner fin a 20 años de disputas fiscales.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum había amenazado con embargar los activos y revocar las licencias de emisión si Salinas, una de las voces dentro del ‌empresario del país que se ha mostrado públicamente más crítica respecto a la gestión gubernamental, no pagaba.

Además, ⁠el grupo enfrenta desde 2017 un conflicto con acreedores estadounidenses, originado a raíz ‌de que TV Azteca emitió bonos de deuda por 400 millones de ⁠dólares pero dejó de pagarlos.

Al presentar sus resultados corporativos del ⁠cuatro trimestre, Grupo Elektra reportó una pérdida neta de 19,859 millones de pesos, que atribuyó a la cobertura total de créditos fiscales exigidos por la autoridad para poner fin al litigio con el Gobierno.

Las acciones de TV Azteca en la bolsa mexicana están suspendidas desde 2023, cuando ‌omitió su responsabilidad de presentar resultados corporativos, ​al igual que las de Grupo Elektra, en ese caso desde septiembre de 2025, tras la decisión de sus accionistas de deslistarla, ante profundas diferencias con el regulador bancario sobre su operación en el mercado accionario local. (Reporte de Diego ‌Oré y Ana Isabel Martínez; Escrito por Raúl Cortés Fernández; Editado por Noé Torres)