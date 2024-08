Mexicana vázquez culpa al ruido del público por su clavado fallido

Por Kane Wu

PARÍS, 8 ago (Reuters) - La mexicana Aranza Vázquez presentó una queja por el ruido del público después de que uno de sus clavados en la semifinal de trampolín de 3 metros fuera calificado como "fallido" por los jueces, lo que le valió cero puntos y una desventaja demasiado grande para clasificarse a la final.

Vázquez, de 21 años, tercera en la ronda preliminar, entró en el agua con un enorme chapoteo en su cuarta zambullida, en la que realizó dos volteretas y media invertidas.

Los jueces tardaron unos minutos en determinar que el salto había fallado, por lo que Vázquez no recibió ningún punto.

"Está destrozada. Como pueden ver, es una buena clavadista", dijo a Reuters José Gómez Ruiz, agregado de prensa de la delegación olímpica mexicana, después del evento. "Lo único que me ha pedido fue que por favor la saque de aquí".

Ruiz dijo que Vázquez presentó una queja inmediatamente después del clavado, ya que estaba distraída por el ruido de los espectadores, lo que provocó su mal desempeño.

"Justo antes de que el juez silbara, ella escucha un sonido que la distrae y falla en el salto", dijo Ruiz.

Los jueces decidieron que la queja no cambiaría su decisión y que no volvería a saltar, explicó Ruiz. Vázquez no quiso hablar con los medios de comunicación.

El Centro Acuático Olímpico se ha llenado de aficionados durante los Juegos, lo que ha distraído a algunos competidores de otras pruebas.

La china Quan Hongchan, que ganó la medalla de oro en las pruebas de plataforma individual y sincronizada de 10 metros femenino, dijo el martes que los espectadores la pusieron un poco nerviosa durante la competición y que le gustaría que se callaran antes de que las clavadistas se lancen al agua.

Las compañeras de equipo de Quan, Chen Yiwen y Chang Yani, ganadoras de la prueba femenina sincronizada de trampolín de 3 metros, también estuvieron a punto de perderse la señal para iniciar la rutina entre los ruidosos vítores del público. (Reporte de Kane Wu; Editado en español por Daniela Desantis)

Reuters