Mexicana Vector transferirá cartera y activos a Casa de Bolsa Finamex

CIUDAD DE MÉXICO, 1 oct (Reuters) - La firma mexicana Vector anunció el miércoles que transferirá su cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa, luego de que el Tesoro estadounidense señalara en junio a la firma, junto con otras dos, por supuestas prácticas de lavado de dinero.

"Con esta operación, las inversiones y activos de los clientes permanecen íntegros y debidamente respaldados, bajo los mecanismos de custodia y supervisión establecidos por la regulación mexicana", dijo la firma en un comunicado, donde calificó la operación como una "transferencia ordenada" sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció en junio que prohibió ciertas transacciones que involucran a Vector, CIBanco e Intercam tras identificarlas como una "preocupación principal" en el blanqueo de capitales. (Reporte de Noé Torres; Escrito por Diego Oré)