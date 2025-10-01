LA NACION

Mexicana Vector transferirá cartera y activos a Casa de Bolsa Finamex

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Mexicana Vector transferirá cartera y activos a Casa de Bolsa Finamex
Mexicana Vector transferirá cartera y activos a Casa de Bolsa Finamex

CIUDAD DE MÉXICO, 1 oct (Reuters) - La firma mexicana Vector anunció el miércoles que transferirá su cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa, luego de que el Tesoro estadounidense señalara en junio a la firma, junto con otras dos, por supuestas prácticas de lavado de dinero.

"Con esta operación, las inversiones y activos de los clientes permanecen íntegros y debidamente respaldados, bajo los mecanismos de custodia y supervisión establecidos por la regulación mexicana", dijo la firma en un comunicado, donde calificó la operación como una "transferencia ordenada" sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció en junio que prohibió ciertas transacciones que involucran a Vector, CIBanco e Intercam tras identificarlas como una "preocupación principal" en el blanqueo de capitales. (Reporte de Noé Torres; Escrito por Diego Oré)

LA NACION
Más leídas
  1. La discoteca que aún conserva una pista de baile mítica y las razones por las que sigue cerrada
    1

    Club 74: la discoteca que tiene la pista de Fiebre de sábado por la noche y hace años está cerrada

  2. El impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior
    2

    Repatriados: el impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior

  3. Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero
    3

    Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero

  4. Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española
    4

    Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española: “Lo más importante”

Cargando banners ...