Mexicana Vesta coloca US$500 millones en títulos de deuda

CIUDAD DE MÉXICO, 30 sep (Reuters) - La desarrolladora de bienes raíces industriales mexicana Corporación Inmobiliaria Vesta informó el martes que llevó a cabo la colocación de US$500 millones en notas senior no garantizas a una tasa del 5,5% y con vencimiento en enero de 2033.

Vesta dijo en un comunicado que empleará los recursos para el prepago de obligaciones y extender el perfil de su deuda, así como para gastos de capital relacionados con su estrategia de crecimiento.

Los papeles recibieron una calificación crediticia de "BBB-", con perspectiva "positiva", por parte de las agencias Fitch y S&P Global Ratings. (Redacción Ciudad de México)