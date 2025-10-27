Mexicana Vinte adquiere desarrollador inmobiliario del noroeste del país

CIUDAD DE MÉXICO, 27 oct (Reuters) - La constructora mexicana de viviendas Vinte anunció el lunes la adquisición del 100% de las acciones de Derex Desarrollo Residencial, que opera en el noroeste del país y tiene más de 20 años de experiencia.

Derex, enfocada en los sectores de interés social y medio, tiene operaciones primordialmente en Sonora y Baja California, donde ha construido más de 23.000 viviendas, dijo Vinte en un comunicado enviado a la bolsa local.

Según Vinte, Derex "tiene un apalancamiento actual de 2.25x EBITDA a Deuda Neta" y construye más de 600 viviendas al año en Hermosillo, Tijuana y Nogales, donde cuenta con reservas territoriales para continuar con su crecimiento en la zona, detalló.

Tras la compra a fines de 2024 de la inmobiliaria Javer, otro de los grandes actores del sector, Vinte logró contabilizar 15.243 viviendas escrituradas el año pasado, que se suman a las más de 72.000 construidas en nueve de los 32 estados del país desde su creación. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)