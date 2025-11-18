Mexicana Vitro nombra a nuevo director financiero
CIUDAD DE MÉXICO, 18 nov (Reuters) - El fabricante mexicano de vidrio Vitro informó el martes que designó a Jorge Rodela como su nuevo jefe de Administración y Finanzas, quien asumirá a partir del 1 de enero.
Rodela sustituirá en el cargo a Claudio del Valle debido a su jubilación, dijo la compañía en un comunicado.
Con estudios de maestría por la Universidad Técnica de Hamburgo y un MBA por el IMD de Suiza, Rodela se ha desempeñado en distintas firmas multinacionales de diferentes sectores; su puesto más reciente es como director financiero del negocio automotriz de Vitro. (Reporte de Noé Torres)
