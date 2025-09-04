Mexicano Banorte venderá banco digital Bineo a fintech Klar

CIUDAD DE MÉXICO, 4 sep (Reuters) - El banco mexicano Banorte informó que celebró el jueves un contrato para vender su unidad de banca digital Bineo a la firma de tecnología financiera Klar, lo que le otorga a la joven startup acceso a su codiciada licencia bancaria. Klar solicitó una licencia propia a fines del año pasado, aunque comprar una licencia se ha convertido en una forma común para los bancos en México de sortear años de trámites burocráticos. Ejecutivos de Banorte anunciaron en abril que analizaban la venta o fusión de Bineo como parte de una reestructuración más amplia de la estrategia digital del banco. La unidad no obtuvo ganancias, y el director general, Marcos Ramírez, declaró a la prensa que Banorte podría vender la licencia bancaria por unos US$100 millones.

El jueves, el banco no proporcionó detalles financieros de la transacción, que depende de la aprobación de los reguladores.

Klar no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. (Reporte de Kylie Madry; Escrito por Adriana Barrera y Diego Oré)