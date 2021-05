Mexicano "canelo" álvarez arrebata título de peso supermediano a británico saunders con nocaut técnico

8 mayo (Reuters) - El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez arrebató el sábado el título supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al británico Billy Joe Saunders con un nocaut técnico.

El boxeador mexicano de 30 años sumó el cinturón de la OMB a los del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que ya poseía.

"No fue tan difícil como lo esperaba, iba ganando round con round, me fui acomodando muy rápido y sabía que esto se iba a dar. Le quebré el pómulo y sabía que ya no iba a salir", dijo Álvarez tras la pelea.

En el octavo round de la pelea disputada en el estadio AT&T de Arlington, Texas, en Estados Unidos, Álvarez abrió el pómulo derecho de su contrincante con un fuerte golpe sobre el ojo, y además le dio varios impactos al hígado, por lo que Saunders ya no salió a combatir en el noveno round.

De esta manera, Álvarez finalizó con el récord invicto que poseía Saunders, que ahora registra 30 triunfos y una derrota, con 14 nocauts.

Mientras que "Canelo", quien también es campeón del mundo en las categorías superwelter y mediano, ahora registra un récord de 56 triunfos, una derrota ante Floyd Mayweather en 2013 y dos empates, con 38 nocauts. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)

Reuters