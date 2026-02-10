Mexicano Carso confirma contrato mixto en Macavil con estatal Pemex

CIUDAD DE MÉXICO, 29 ene - El mexicano Grupo Carso confirmó el martes que firmó un contrato mixto con la petrolera Pemex para el desarrollo del campo terrestre Macavil, en el sur del país, con condensados y gas, como parte de un fortalecimiento de su colaboración con la estatal para tratar de impulsar la producción de hidrocarburos. Reuters informó la semana pasada que Pemex, que necesita grandes cantidades de inversión para elevar su producción de crudo y gas, adjudicó el contrato mixto en Macavil, a una empresa del magnate Carlos Slim, quien ha fortalecido su presencia en el sector energético local y estrechado su cercanía con la operadora nacional en los últimos meses.

"Recientemente se firmó un contrato mixto para el desarrollo del campo terrestre Macavil, que cuenta con reservas probadas (3P) de 33.7 millones de barriles de condensado y de 409.100 millones de pies cúbicos de gas natural, fortaleciendo así la colaboración con Pemex y avanzando en el impulso a la producción nacional de hidrocarburos", dijo el grupo en su informe de resultados.

Un directivo dijo en una conferencia con analistas el martes que esperan algún resultado de Macavil en el 2027, pues se deben de concluir estudios en el área.

El contrato en Macavil fue firmado entre Pemex y Zamajal, una subsidiaria de Carso. El campo concentra el mayor volumen de gas natural entre los campos presentados para esquemas de inversión conjunta con Pemex, añadió la empresa de Slim. La adjudicación a finales de enero de Macavil, descubierto en 2024 en el sur del país, sigue a las de mediados de diciembre de cinco de los 11 contratos mixtos previstos por la petrolera, un nuevo esquema de asociación con firmas privadas que garantiza para Pemex al menos el 40% de la participación, que la estatal buscaba concretar antes de cerrar el 2025. Constituye la más reciente incursión de Slim en el sector petrolero con su emporio empresarial que abarca diversos sectores que incluyen telecomunicaciones, infraestructura y consumo, entre otros.

