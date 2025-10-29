LA NACION

Mexicano Compartamos Banco coloca 5000 millones pesos en bonos sociales

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Mexicano Compartamos Banco coloca 5000 millones pesos en bonos sociales
Mexicano Compartamos Banco coloca 5000 millones pesos en bonos sociales

CIUDAD DE MÉXICO, 29 oct (Reuters) - La financiera mexicana Compartamos Banco colocó 5000 millones de pesos (US$270,5 millones) en bonos con sello social, informó el miércoles la Bolsa Institucional de Valores (Biva).

La emisión se realizó en dos tramos: uno por 3000 millones de pesos a 3,5 años con tasa TIIE Fondeo +84 puntos base, y otro por 2000 millones de pesos a siete años con tasa fija de 9,58%, dijo Biva en un comunicado.

Ambas series obtuvieron calificaciones de "AA.mx" por Moody's y "AA(mex)" por Fitch Ratings, agregó.

(1 dólar = 18,4822 pesos mexicanos) (Reporte de Noé Torres)

LA NACION
Más leídas
  1. La Argentina aceptó entregar chats de funcionarios y exfuncionarios por el caso YPF
    1

    La Argentina aceptó a cooperar para que funcionarios y exfuncionarios entreguen chats por el caso YPF

  2. La Justicia ordenó ampliar la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió
    2

    La Justicia le ordenó al PAMI restituir la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió

  3. Los cerebros detrás de la reforma laboral que imagina Milei
    3

    Los cerebros detrás de la reforma laboral que imagina Milei

  4. Confirman el procesamiento de 14 funcionarios santacruceños y les embargan bienes por $8000 millones
    4

    Vialidad: la Justicia confirmó el procesamiento de 14 funcionarios santacruceños y les embargó bienes por $8000 millones

Cargando banners ...