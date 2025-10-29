Mexicano Compartamos Banco coloca 5000 millones pesos en bonos sociales
CIUDAD DE MÉXICO, 29 oct (Reuters) - La financiera mexicana Compartamos Banco colocó 5000 millones de pesos (US$270,5 millones) en bonos con sello social, informó el miércoles la Bolsa Institucional de Valores (Biva).
La emisión se realizó en dos tramos: uno por 3000 millones de pesos a 3,5 años con tasa TIIE Fondeo +84 puntos base, y otro por 2000 millones de pesos a siete años con tasa fija de 9,58%, dijo Biva en un comunicado.
Ambas series obtuvieron calificaciones de "AA.mx" por Moody's y "AA(mex)" por Fitch Ratings, agregó.
(1 dólar = 18,4822 pesos mexicanos) (Reporte de Noé Torres)
