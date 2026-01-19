Mexicano Grupo Carso, de Slim, compra participación de Lukoil en campos de Ichalkil y Pokoch

CIUDAD DE MÉXICO, 19 ene (Reuters) - El conglomerado mexicano Grupo Carso, controlado por el magnate Carlos Slim, informó el lunes de la compra de una subsidiaria de Lukoil en el país latinoamericano para obtener el control total de los yacimientos petrolíferos de Ichalkil y Pokoch, en el sureste del territorio nacional.

Según el acuerdo, Grupo Carso adquirirá el 100% de Fieldwood México, filial de Lukoil, por US$ 270 millones, además de liquidar US$ 330 millones de la deuda de Fieldwood con su empresa matriz, indicó Carso en un comunicado.

(Reporte de Kylie Madry y Raúl Cortés Fernández)