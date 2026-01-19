Mexicano Grupo Carso, del magnate Slim, compra participación de Lukoil en campos de Ichalkil y Pokoch

CIUDAD DE MÉXICO, 19 ene (Reuters) - El conglomerado mexicano Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, informó el lunes de la compra de una subsidiaria de Lukoil en el país latinoamericano para obtener el control total de los yacimientos petrolíferos de Ichalkil y Pokoch, en el sureste del país.

Según el acuerdo, Grupo Carso adquirirá -mediante su subsidiaria Zamajal- el 100% de Fieldwood México, filial de Lukoil, por US$270 millones, además de liquidar US$330 millones de la deuda de Fieldwood con su empresa matriz, indicó Carso en un comunicado sobre la operación, un paso más de Slim para tomar un papel cada vez más relevante en el sector petrolero del país, cuyo Gobierno batalla para mantener la producción de hidrocarburos de la endeudada estatal Pemex.

Fieldwood México es la entidad "operadora" y titular del 50% de participación en los campos Ichalkil & Pokoch ("Área Contractual 4"), ubicada frente a la Costa de Campeche. El 20 de junio de 2024, Grupo Carso a través de su filial Zamajal, de la cual es titular del 79% de su participación accionaria, formalizó la adquisición de Petrobal Upstream Delta 1, titular del otro 50% de participación en esa área de 58 kilómetros cuadrados en aguas someras.

(Reporte de Kylie Madry y Raúl Cortés Fernández)