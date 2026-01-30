Mexicano Grupo Salinas pagará casi US$2.000 millones para poner fin a dos décadas de disputas fiscales

CIUDAD DE MÉXICO, 29 ene (Reuters) -

El conglomerado mexicano Grupo Salinas pagará 32.000 millones de pesos (US$1860 millones) para poner fin a 20 años de disputas fiscales con el gobierno mexicano, según informó la empresa en un comunicado el jueves.

CONTEXTO CLAVE

• El acuerdo pone fin a una larga disputa entre la Autoridad Fiscal Mexicana y Salinas, uno de los magnates más ricos de México, cuyo imperio empresarial incluye la cadena de televisión TV Azteca y la cadena minorista Grupo Elektra.

• El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum había amenazado con embargar los activos y revocar las licencias de emisión si Salinas no pagaba.

• Grupo Salinas dijo que no estaba de acuerdo con la liquidación tributaria, pero que había llegado a un acuerdo para "pasar página" y centrarse en sus operaciones comerciales.

• La empresa dijo que ha pagado más de 300.000 millones de pesos en impuestos durante los últimos 20 años y da empleo a más de 200.000 personas en todo México.

(1 dólar = 17,2150 pesos mexicanos) (Reporte de Emily Green, edición de Natalia Siniawski)