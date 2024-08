Mexicano juárez se siente preparado para dirigir al atlético nacional en colombia

29 ago (Reuters) - El director técnico Efraín Juárez aseguró el jueves estar preparado y listo para afrontar el reto de dirigir al Atlético Nacional, el club más ganador de Colombia con 17 títulos locales.

Juárez, de 36 años, quien sustituye al uruguayo Pablo Repetto, vivirá su primera experiencia como técnico tras su paso como auxiliar técnico en el New York City de la MLS, y en los belgas Standard de Lieja y Brujas.

"Estoy preparado para el reto, me parece que hay muchas dudas y es normal, pero sí les puedo decir que estoy bastante preparado y listo, sé dónde estoy, no soy un improvisado. Aquí no hay tiempos ni excusas, es un equipo que te exige desde el día uno y para mí eso es un reto importante, estoy hecho para eso", dijo Juárez en su presentación.

"Sería muy irrespetuoso comprometerme y decir que vamos a ganar el campeonato, pero sé las exigencias de este club y no vengo solamente a pasar el tiempo. No dejé a mi familia a 12,000 kilómetros para ver qué pasaba aquí, yo llegué con la ilusión de dejar huella", agregó.

Además de los 17 títulos locales, Atlético Nacional ha sido campeón de la Copa Libertadores en dos ocasiones.

En su etapa como jugador, Juárez militó con los clubes mexicanos Pumas UNAM, América y Monterrey. También jugó con Celtic de Escocia, Real Zaragoza de España, Vancouver Whitecaps de la MLS y Valerenga de Noruega.

Con la selección de México disputó la Copa del Mundo del 2010. En 2005 fue parte de la selección Sub 17 que ganó el Mundial de la categoría.

"Estoy cumpliendo un sueño con mi llegada a Nacional, que es el mejor equipo de Colombia y uno de los mejores del continente, es un sueño hecho realidad", aseguró Juárez.

"La materia prima está, hay que adaptarse al mejor plantel de este país, no me puedo quejar, tengo que estar agradecido porque me dan todos esos elementos, y mi trabajo y responsabilidad es potenciar el talento de cada uno de esos jugadores para llevarlos al máximo y que rindan dentro de la cancha", apuntó el estratega.

Juárez debutará el sábado cuando Atlético Nacional enfrente a Jaguares en la octava jornada de la liga local de Colombia. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)

