Mexicano Kapital planea lanzar OPI en próximos tres años: director general

CIUDAD DE MÉXICO, 2 oct (Reuters) - El mexicano Kapital Grupo Financiero, que recientemente alcanzó el codiciado estatus de "unicornio" y adquirió algunos activos de Intercam, busca debutar en el mercado accionario en los próximos tres años, afirmó el jueves su director general, René Saúl.

"En los próximos tres años estaríamos buscando el IPO (oferta pública inicial, por sus siglas en inglés)", afirmó el ejecutivo en conferencia de prensa, añadiendo que preferiría una cotización dual, tanto en México como en Estados Unidos.

La institución alcanzó el mes pasado el estatus de "unicornio" al superar los 1000 millones de dólares de valuación.

En agosto, la firma anunció la compra de los activos de corretaje, gestión de activos y banca operativa del grupo financiero mexicano Intercam, una de las empresas sancionadas por Estados Unidos acusada de presunto lavado de dinero. (Reporte de Noé Torres)