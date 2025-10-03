LA NACION

Mexicano Kapital planea lanzar OPI en próximos tres años: director general

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Caída de las bolsas en el mundo; Mercados Mundiales;; China; Pekin; Beijing; Wall street; Mercados; Lunes negro; New York; Dubai; Europa; CHina
Mexicano Kapital planea lanzar OPI en próximos tres años: director generalTIMOTHY A. CLARY - AFP

CIUDAD DE MÉXICO, 2 oct (Reuters) - El mexicano Kapital Grupo Financiero, que recientemente alcanzó el codiciado estatus de "unicornio" y adquirió algunos activos de Intercam, busca debutar en el mercado accionario en los próximos tres años, afirmó el jueves su director general, René Saúl.

"En los próximos tres años estaríamos buscando el IPO (oferta pública inicial, por sus siglas en inglés)", afirmó el ejecutivo en conferencia de prensa, añadiendo que preferiría una cotización dual, tanto en México como en Estados Unidos.

La institución alcanzó el mes pasado el estatus de "unicornio" al superar los 1000 millones de dólares de valuación.

En agosto, la firma anunció la compra de los activos de corretaje, gestión de activos y banca operativa del grupo financiero mexicano Intercam, una de las empresas sancionadas por Estados Unidos acusada de presunto lavado de dinero. (Reporte de Noé Torres)

LA NACION
Más leídas
  1. Susana Giménez salió a responderle a Verónica Lozano: “Ninguna llegó a hacer lo que yo hice”
    1

    Susana Giménez salió a responderle a Verónica Lozano: “Ninguna llegó a hacer lo que yo hice”

  2. Un exdiputado y un empresario que se fugó a Paraguay, detrás de un megacontrabando de granos
    2

    Un exdiputado y un empresario que se fugó cuando iban a detenerlo, detrás de un megacontrabando de granos

  3. ARCA publicó datos de las cuentas bancarias de argentinos en los Estados Unidos
    3

    “Un error”: ARCA publicó datos de las cuentas bancarias de argentinos en los Estados Unidos

  4. Dibu Martínez, de aparecer en la formación a no estar ni en el banco en la Europa League
    4

    Sorpresa en la Europa League: Dibu Martínez fue anunciado como titular, pero no fue ni al banco

Cargando banners ...