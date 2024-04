Mexicano monterrey golea a inter miami de messi y va a semifinal en copa de campeones concacaf

Ciudad de méxico, 10 abr (reuters) - el club mexicano monterrey avanzó el miércoles a la semifinal de la copa de campeones de la concacaf tras golear 3-1 a inter miami de lionel messi en la definición de la serie de cuartos de final.

Los "Rayados" de Monterrey llegaron a la semifinal con un marcador global de 5-2 tras ganar 2-1 como visitante en la ida.

En el partido disputado en el estadio BBVA de Monterrey, el equipo local estuvo cerca de anotar a los 14 minutos con un potente disparo del argentino Germán Berterame que desvió el portero Drake Callender.

Inter Miami respondió a los 25 minutos con un disparo de Messi que se fue por arriba de la portería defendida por el argentino Esteban Andrada.

El primer gol de Monterrey cayó a los 31 minutos cuando Brandon Vázquez aprovechó un error del portero Drake Callender para robarle el balón y definir tras una finta.

Cinco minutos después, el equipo local estuvo cerca de aumentar su ventaja con un remate del argentino Maximiliano Meza que desvió Callender.

Berterame anotó el segundo gol a los 58 minutos con un potente disparo desde fuera del área tras controlar un pase de Jesús Gallardo, quien metió el tercero a los 64 con un remate de cabeza tras pase de Berterame.

Inter Miami se quedó con un hombre menos a los 78 minutos por la expulsión del español Jordi Alba, quien vio la tarjeta amarilla por segunda ocasión tras cometer fuerte falta a Gallardo.

Inter Miami descontó a los 85 minutos con un remate de cabeza del paraguayo Diego Gómez tras centro enviado por Messi.

En la semifinal, Monterrey enfrentará a Columbus Crew de Estados Unidos, que el martes eliminó en tanda de penales al mexicano Tigres UANL.

Concretan pase

En la otra serie que se definió el miércoles entre Pachuca de México y Herediano de Costa Rica, el club mexicano aseguró su pase a la semifinal tras ganar 2-1 como local y registrar un marcador agregado de 7-1. En la ida, los "Tuzos" de Pachuca ganaron 5-0 como visitantes.

En el partido que cerró la llave, Pachuca anotó el primer gol a los 47 minutos por conducto de Bryan González, quien remató con la cabeza un tiro de esquina enviado por Javier López.

El venezolano Salomón Rondón metió el segundo gol para el club mexicano a los 59 minutos cuando definió de derecha ante la salida del portero Alexandre Lezcano tras recibir un pase de López.

Herediano descontó a los 62 minutos con un disparo penal que anotó el mexicano Everardo Rubio.

"No me interesa si América es favorito, me interesa salir a ganar, a sacar una buena propuesta. No dejaremos de reconocer el poderío de América y sus jugadores, pero nosotros somos optimistas y confiamos en nuestros futbolistas, será una llave dura para los dos equipos", dijo el director técnico de Pachuca, el uruguayo Guillermo Almada.

Pachuca enfrentará en la semifinal al América de México, que el martes eliminó a New England Revolution de Estados Unidos con un marcador global de 9-2. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)