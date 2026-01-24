Mexicano Sergio Bueno regresa a dirigir a la primera división después de una década

CIUDAD DE MÉXICO, 23 ene - El director técnico Sergio Bueno aseguró el viernes que el regresar a dirigir después de 10 años es el mayor reto al que se enfrentará al frente de Mazatlán, club al que llega con el objetivo de sacarlo de los últimos lugares del torneo Clausura del fútbol mexicano.

El experimentado estratega de 63 años llega a Mazatlán una década después de haber dirigido a Jaguares de Chiapas en la primera división del fútbol mexicano.

"Estoy buscando retomar mi carrera, pues tiene varios años que me aparté del medio. Se me ha hecho esta invitación y aspiro a recomponer la situación del club, pretendo provocar una reacción favorable y una respuesta positiva, que el equipo desde el primer partido que dirijamos aspire a conseguir un buen resultado, el reto va por ahí", dijo Bueno tras su presentación.

"He enfrentado muchos retos complicados, con equipos con necesidades imperiosas de ganar, de recomponer su situación, y este es un equipo así, con un arranque muy incierto, pero el torneo es muy joven aún, y tenemos esa ilusión que pretendemos transmitir a la plantilla para hacerle sentir que tenemos el tiempo de recomponer el rumbo y de hacer un equipo ganador en esta etapa en la que estaremos al frente del club", agregó.

Mazatlán se ubica en el último lugar general del torneo Clausura sin puntos después de tres derrotas. En la cuarta jornada, el equipo visitará al Atlas el 31 de enero.

"Venimos al equipo a cambiarle el rostro, a buscar que gane, y hemos recibido buena respuesta del plantel. Hay que buscar la mejoría de inmediato, no hay tiempo que perder, tenemos gente muy capaz que nos puede entregar buenas cuentas, me he encontrado a un equipo en buenas condiciones", afirmó Bueno.

"El ánimo también lo hemos pretendido fortalecer porque en cualquier equipo que pierde tres partidos al hilo aparece el desánimo y la desconfianza, pero eso lo superas trabajando fuerte, generando conciencia en el plantel y hacerle sentir, a través de la exigencia del entrenamiento, que pueden encontrar una mejor versión", apuntó el estratega.

Bueno ha sido técnico de los clubes Santos Laguna, Atlas, Atlante, Monarcas Morelia, León, Veracruz, Necaxa, Puebla, San Luis, Querétaro y Cruz Azul.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)