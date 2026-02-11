Mexicano Tigres UANL golea y pasa a octavos en Copa de Campeones Concacaf

CIUDAD DE MÉXICO, 10 feb - El club mexicano Tigres UANL clasificó el martes a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf tras golear 4-1 a Forge de Canadá con un doblete del uruguayo Rodrigo Aguirre en la definición de la serie.

El argentino Ángel Correa y el brasileño Joaquim Pereira completaron la cuenta para el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En el partido disputado en el estadio Universitario, Tigres se puso en ventaja a los 22 minutos cuando Aguirre remató con la cabeza en la línea de gol un pase del uruguayo Fernando Gorriarán.

Aguirre anotó su doblete a los 71 minutos cuando metió el balón por el ángulo derecho con un disparo dentro del área tras recibir un pase de Diego Lainez.

Forge descontó a los 80 minutos por la vía del tiro penal que anotó Brian Wright.

Pero un minuto después, el equipo local registró el tercer gol por conducto de Correa, quien metió el balón pegado al poste izquierdo con un disparo en la entrada del área.

Pereira metió el cuarto gol para Tigres a los 86 minutos al rematar de volea un tiro de esquina enviado por Lainez desde el sector derecho.

El partido de ida terminó empatado sin goles.

Más temprano, el debutante San Diego avanzó a la siguiente fase a pesar de perder 1-0 en su visita a Pumas UNAM. El club de la MLS, que en el partido de ida goleó 4-1, llegó a los octavos de final con un marcador global de 4-2.

El miércoles se definirá la serie entre América de México y Olimpia de Honduras. Las "Águilas" del América ganaron 2-1 el partido.

La llave entre Monterrey de México y Xelajú de Guatemala también se resolverá el miércoles. En el primer partido empataron a un gol.

El jueves, Cruz Azul, el actual campeón del certamen, tratará de sellar su pase a los octavos de final cuando sea local ante Vancouver de Canadá. El club mexicano goleó 3-0 en el partido de ida.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para el Mundial de Clubes del 2029. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)