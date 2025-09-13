Mexicano Uziel Muñoz es plata mundial en bala, Crouser tercer oro seguido

El mexicano Uziel Muñoz dio la gran sorpresa al colarse en la élite del lanzamiento de bala con una emocionante medalla de plata en el Mundial, lograda en el último suspiro de su concurso, este sábado en Tokio.

Llegando en su sexto y último intento a 21,97 metros, nuevo récord de su país, el forzudo chihuahuense de 30 años pasó del cuarto al segundo lugar, en una prueba donde el campeón fue el favorito estadounidense Ryan Crouser (22,34 metros), que encadenó así un tercer oro mundial consecutivo.

Muñoz dio a México su decimocuarta medalla en un Mundial de atletismo y la primera en una prueba de lanzamientos, ya que la inmensa mayoría se han dado en la marcha.

El balance mexicano en el evento queda en tres oros, ahora cuatro platas y siete bronces.

Para Uziel Muñoz se trata, de largo, del mayor éxito de su carrera deportiva, que hasta ahora era el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023.

En grandes eventos planetarios había sido ya finalista en el Mundial de Eugene 2022, donde acabó undécimo, y en los Juegos Olímpicos del año pasado en París, donde fue octavo.

Con su emocionante último lanzamiento se ganó los focos en una competencia donde Ryan Crouser (32 años), el plusmarquista mundial de la prueba y gran dominador de los últimos años, cumplió con la rutina de ser el campeón.

Crouser encadena ya tres oros mundiales y tres olímpicos de manera consecutiva.

dr/mcd