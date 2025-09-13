Mexicano Uziel Muñoz pasa a la final mundial de lanzamiento de bala
El mexicano Uziel Muñoz superó este sábado la ronda de clasificación del lanzamiento de bala del Mun
El mexicano Uziel Muñoz superó este sábado la ronda de clasificación del lanzamiento de bala del Mundial de atletismo de Tokio y se clasificó para la final, que tiene lugar este mismo día (12h10 GMT).
El forzudo chihuahuense de 30 años llegó hasta 20 metros y 77 centímetros, lo que le dejó en el noveno lugar de la ronda y por lo tanto dentro de los doce que se disputarán las medallas.
Muñoz ya fue finalista en su prueba en el Mundial de Eugene 2022, donde acabó undécimo, y en los Juegos Olímpicos del año pasado en París, donde fue octavo.
Los otros dos competidores latinoamericanos en esta prueba, el brasileño Willian Dourado (19,78 m, 21º) y el cubano Juan Carly Vázquez Gómez (19,21 m, 27º) quedaron eliminados.
El mejor de la ronda de clasificación fue el neozelandés Tom Walsh con 21,74 metros.
Se clasificó sin problemas a la final el gran favorito, el estadounidense Ryan Crouser, que envió la bala a 21,37 metros.
Crouser, de 32 años y plusmarquista mundial con 23,56 metros, se colgó el oro en los dos últimos Mundiales y en los tres últimos Juegos Olímpicos.
