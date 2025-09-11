Mexicano y dos surcoreanas desaparecidos en Islas Feroe

La policía de Islas Feroe informó que un turista mexicano y dos surcoreanas se encuentran desaparecidos desde la semana pasada en este archipiélago del Atlántico Norte.

Las surcoreanas Soo Jung Park y Soo Yeon Park fueron vistas por última vez el 2 de septiembre en la isla principal del territorio autónomo danés. El ciudadano mexicano, Pedro Enrique Moreno Hentz, de 68 años, fue visto por última vez un día después.

De acuerdo con los datos de sus teléfonos celulares, la última ubicación registrada de los tres turistas fue cerca de una cascada que desemboca directamente en el océano Atlántico, señaló la policía en una publicación en Facebook.

La mochila del turista mexicano fue hallada el 4 de septiembre en otra isla del archipiélago, aunque las autoridades no explicaron cómo pudo haber llegado allí.

"Se han realizado búsquedas exhaustivas tanto en tierra como en el mar. La policía no tiene más pistas que seguir", declaró a AFP la fuerza local, que suspendió las labores de búsqueda.

"Reanudaremos los operativos si obtenemos nuevas pistas", afirmó el jefe de la policía, Michael Boolsen, que recalcó que "el terreno de Islas Feroe es difícil, con altos acantilados y caídas pronunciadas directamente al Atlántico".

En los últimos años, cuatro turistas han desaparecido en el archipiélago.

