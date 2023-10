SANTIAGO (AP) — Si hay conflicto, que no se note.

En medio de la disputa por la falta de financiamiento que afectaron la preparación de los atletas acuáticos de México, los clavadistas Gabriela Agúndez y Osmar Olvera se coronaron campeones de los Juegos Panamericanos.

Con dos primeros saltos impecables y temple para no cometer errores en los siguientes, Agúndez dominó la final de la plataforma de 10 metros y ganó su presea dorada en la competencia continental. La plata quedó en manos de su compatriota Alejandra Orozco, mientras la canadiense Caeli McKay obtuvo el bronce tras haber dominado en la ronda preliminar.

“Lo había soñado durante mucho tiempo. En Lima 2019 fui sexta en esta prueba y al llegar aquí me dije: ‘quiero mejorar ese resultado’. Hoy en día soy campeona panamericana”, dijo la deportista oriunda de La Paz, Baja California.

Este premio confirma a Agúndez, de 23 años, como figura continental de los clavados tras el bronce que se había colgado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, compitiendo con Orozco en los saltos sincronizados desde la plataforma.

Con su victoria en el trampolín de metro, Olvera tuvo un debut estelar en unos Panamericanos. De 19 años y oriundo del estado de Jalisco, sumó 424.70 para vencer a su compatriota nacionalizado dominicano Jonathan Ruvalcaba y al colombiano Luis Uribe.

“Mientras más difícil sea el camino, más sabe el triunfo”, expresó Agúndez al ser consultada por The Associated Press sobre las dificultades económicas que enfrentaron los atletas acuáticos de su país por la disputa entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México (CONADE) y World Aquatics. El ente rector mundial no ha reconocido a las autoridades de la federación de natación de México y exige realizar nuevas elecciones.

“Lo que pesan más al final son nuestros sueños", acotó Agúndez. "Siempre he sorteado varias dificultades en el camino. Y ahora sí ha sido estresante. Y bastante cansador. (Pero) no dejamos de trabajar y esforzarnos por cumplir nuestras metas”.

Agúndez sumó un total de 361.55 puntos, con un segundo clavado que le valió 82.50, el mejor calificado de las tres medallistas.

En los segundos Panamericanos de su carrera, Agúnez se desquitó además de la canadiense McKay, quien la había desplazado al cuarto lugar en el último Mundial de la disciplina, disputado a mediados de año en Fukuoka, Japón.

“Ella es increíble”, destacó la canadiense sobre la campeona mexicana. “Es una de las competidoras más duras y hoy estuvo muy sólida”.

Por su parte, la doble medallista olímpica Orozco no pudo cumplir su anhelo de un oro panamericano que se le ha negado en tres ediciones.

“Estoy muy contenta. Esta plata sabe muy bien para mí, es una mejora de lo que he hecho en Juegos Panamericanos anteriores y todavía nos queda otra prueba”, apuntó la deportista mexicana más joven de la historia en colgarse una presea olímpica — de plata — con tan solo 15 años en Londres 2012.

Agúnez y Orozco buscarán el oro el lunes en la plataforma de 10 metros sincronizado.