Mexicanos eligen a todos sus jueces bajo la sombra de la corrupción y el crimen

México celebra este domingo unos comicios únicos en el mundo para elegir a todos los jueces del país, donde violentos cárteles de la droga y la influencia del poder económico y político buscan alterar la administración de justicia.

Estas votaciones inéditas son la médula de una reforma judicial que el gobierno presenta como panacea para abatir la arraigada corrupción e impunidad del Poder Judicial.

Pero también atizan preocupaciones sobre la independencia de la judicatura y si facilitará a los criminales poder influir en las cortes con amenazas o sobornos.

“Hay razones para creer que las elecciones pueden ser más fácilmente infiltradas por el crimen organizado que otros métodos de selección judicial”, dijo a la AFP Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.

Implican, además, “un riesgo de que el electorado no elija a los candidatos basándose en su mérito”, agregó.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sostiene que solo quienes desean mantener la “corrupción y privilegios” del Poder Judicial denuncian una elección “amañada” para favorecer al partido gobernante.

“Nada más falso. Ahora lo que queremos es que el pueblo de México decida", dijo la mandataria izquierdista en un video divulgado el sábado. El proceso no ha sido empañado hasta ahora por la violencia que a menudo amenaza a los políticos mexicanos. Pero es probable que los cárteles intenten influir subrepticiamente en los resultados, opina Luis Carlos Ugalde, consultor y expresidente de la autoridad electoral mexicana. "Es lógico que los grupos del crimen organizado se hayan acercado a jueces y candidatos que son importantes para ellos", indicó Ugalde, director de Integralia Consultores, durante un foro del centro de reflexión Diálogo Interamericano. Carlota Ramos, abogada y subdirectora del despacho de Sheinbaum, reconoció que aunque el riesgo de que las mafias infiltren las instituciones es real, esto ya ocurre de forma "invisible". "Tenemos cortes y tribunales locales completos que han sido efectivamente capturados por el crimen organizado", apuntó la funcionaria, quien integró una de las comisiones de selección de candidatos. El nuevo sistema permitirá mayor escrutinio de los aspirantes a jueces, agregó. - Candidatos controvertidos - La oenegé Defensorxs ha identificado cerca de 20 candidatos "riesgosos", incluida Silvia Delgado, antigua abogada del capo Joaquín "Chapo" Guzmán, el cofundador del Cártel de Sinaloa preso en Estados Unidos. Toda persona "tiene derecho a que un abogado lo asista", dijo a la AFP Delgado, quien postula para jueza en el norteño estado de Chihuahua. Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad. Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. "Nunca me he vendido ante ustedes como el candidato perfecto", afirmó en un video en Facebook. - "Buena reputación" - El domingo, desde las 08:00 locales (14:00 GMT), se elegirán unos 880 jueces federales -incluyendo a ministros de la Suprema Corte- así como a más de 1700 magistrados regionales para 19 estados. Otra elección para las entidades restantes tendrá lugar en 2027. Se pide a los candidatos un título en derecho, experiencia y "buena reputación", así como no tener antecedentes penales. Sheinbaum ha desestimado indicios de que la jornada tendría escasa participación, en parte por la complejidad del ejercicio. "Ni siquiera sabemos en dónde van a estar las casillas. Hay una desinformación muy grande", dijo a la AFP Teresa Vargas, abogada de 63 años, quien reconoce que no sabe bien cómo ni por quién votar.

El INE, autoridad que organiza los comicios, estima que participe entre 13% y 20% del electorado.

El trabajo de un "buen votante" implica elegir decenas de jueces entre centenares de candidatos, lo que requeriría horas de investigación, explicó David Shirk, profesor de la Universidad de San Diego, en Estados Unidos.

Considera además que el grueso de la corrupción judicial se concentra en las fuerzas del orden y en las fiscalías.

"Es mucho más fácil sobornar a un fiscal y evitar cargos en general que terminar en el tribunal y luego tener que influir en el juez", dijo Shirk, director del proyecto de investigación Justicia en México.

La reforma fue defendida por el predecesor y mentor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, quien se enfrentó frecuentemente con los tribunales y los acusó de servir a la élite política y económica.

La principal razón de las elecciones parece ser que López Obrador "tenía un resentimiento contra los jueces", opinó Shirk.

bur-jla/atm/arm