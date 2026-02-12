Mexicanos Monterrey y América superan primera ronda de Copa de Campeones de la Concacaf

CIUDAD DE MÉXICO, 11 feb - Los clubes mexicanos Monterrey y América clasificaron el miércoles a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf tras eliminar en la primera ronda a Xelajú de Guatemala y Olimpia de Honduras.

Los "Rayados" de Monterrey superaron la primera etapa del torneo con un marcador global de 3-1, mientras que las "Águilas" del América lo hicieron con un agregado de 2-1.

En la definición de la serie entre Monterrey y Xelajú, disputada en el estadio BBVA de Monterrey, el equipo local se puso en ventaja a los 33 minutos por conducto de Iker Fimbres, quien remató sin marca en el área chica tras recibir un pase del francés Anthony Martial, quien estuvo cerca de anotar el segundo gol a los 55 con un disparo que pegó en el poste izquierdo.

Monterrey siguió presionando y encontró el segundo gol a los 83 minutos con un penal que convirtió el argentino Lucas Ocampos con un potente disparo.

En el partido de ida, Monterrey y Xelajú empataron a un gol.

Más temprano, América avanzó a la siguiente etapa con un empate sin goles ante Olimpia, por lo que clasificó a los octavos de final gracias al triunfo de 2-1 que sacó de visita en el partido de ida.

"Frustrado, era un objetivo pasar con victoria. La frustración es por el club en el que estamos parados, entramos todos los partidos para ganar y meter gol, no estamos acostumbrados a no meter goles, hay frustración de todos, gente, jugadores, cuerpo técnico, hay muchos aspectos a mejorar", reconoció el director técnico del América, el brasileño André Jardine.

El jueves, Cruz Azul, el actual campeón del certamen, tratará de sellar su pase a los octavos de final cuando sea local ante Vancouver de Canadá. El club mexicano goleó 3-0 en el partido de ida.

El martes, el mexicano Tigres UANL clasificó a los octavos de final tras golear 4-1 a Forge de Canadá.

El debutante San Diego avanzó a la siguiente fase a pesar de perder 1-0 en su visita a Pumas UNAM. El club de la MLS, que en el partido de ida goleó 4-1, llegó a los octavos de final con un marcador global de 4-2.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para el Mundial de Clubes del 2029. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)