MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 12 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 12 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 12 de enero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

COPKAPITAL: esta semana estará dominada por datos económicos clave, como la inflación en Estados Unidos y la balanza comercial en varios países. En México, destacan los indicadores de Inversión Fija Bruta y el Consumo Privado de octubre.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17.8955 por dólar, con una apreciación de un 0.35% frente a los 17.9580 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX: hoy, el peso se beneficia del retroceso del billete estadounidense, considerando las implicaciones del juicio de Jerome Powell y de los recientes datos de empleo en Estados Unidos para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.87 y 17.98 respectivamente.

ING: el dólar sufrió liquidaciones de forma generalizada después de que la Fed recibió citaciones del Departamento de Justicia. Los mercados intentan evaluar las implicaciones reales de todo esto.

Vigilaremos el mercado de bonos en busca de cualquier indicio preocupante de un empinamiento de la curva. Los riesgos para el dólar son significativos.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el viernes un 0.83%, a 66.062,62 puntos, un nuevo récord máximo de cierre.

BANORTE: consideramos que el sesgo de recuperación continúe, tras alcanzar nuevos máximos históricos y superar el psicológico de los 66.000 puntos. En este sentido, la próxima resistencia que podría enfrentar está ubicada en los 66.900 enteros.

El apoyo se localiza en los 64.600 enteros. Sugerimos mantener posiciones.

GBM: los futuros de Wall Street iniciaron la semana en negativo, tras la noticia de que el Departamento de Justicia abrió una investigación penal relacionada con Powell, lo que reavivó la presión de Donald Trump sobre el banco central. (Reporte de Noé Torres)