MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 13 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 13 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 13 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La próxima semana se publicará en México el dato de las ventas minoristas de diciembre.

BANAMEX - Proyectamos una caída en las ventas al por menor del 0.2% mensual con cifras desestacionalizadas desde una variación de un 1.0% registrada en noviembre. Lo anterior implicaría un avance anual del 3.9% con cifras originales, desde el crecimiento de un 4.4% el mes previo. Implica, para el conjunto del 2025, un aumento de un 2.4% anual.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17.2142 por US$, con una apreciación marginal de un 0.04% frente a los 17.2209 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.10 y 17.32 respectivamente, en el mercado interbancario.

ING - Es probable que el informe del IPC estadounidense que se dará a conocer hoy tenga un impacto menor en el mercado que el de la nómina no agrícola del miércoles. La Reserva Federal ha mostrado poca urgencia en volver a recortar las tasas de interés, y es principalmente el mercado laboral el que puede influir.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el jueves un 1.0%, a 70.888,04 puntos.

BANORTE - El S&P/BMV IPC revirtió las ganancias tras alcanzar en intradía un máximo histórico de 72.111 enteros. Esperamos lleve a cabo una pausa, luego de fallar en consolidar la superación de la psicológica de los 72.000 puntos. En este sentido, el apoyo que enfrentará se sitúa en los 70.400 enteros. Sugerimos mantener posiciones.

GBM - Los futuros de Wall Street operan negativos en la antesala de un fin de semana largo por el Día de los Presidentes y con la atención puesta en el dato de inflación de enero, que se publica esta mañana.

COPKAPITAL - La atención inmediata estará centrada en la inflación de Estados Unidos, la cual podría redefinir el equilibrio entre crecimiento y política monetaria en el corto plazo. (Reporte de Noé Torres)