MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 14 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 14 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 14 de enero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

* La moneda cotizaba en 17.8085 por dólar, con una apreciación de un 0.09% frente a los 17.8241 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy, el peso permanece en terreno positivo, impulsado por la corrección del dólar tras el avance de la sesión previa. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.78 y 17.89 respectivamente, en el mercado interbancario.

ING - La atención se centra en los datos del Índice de Precios al Productor (PPI) de noviembre (se espera un índice subyacente del 0.2% intermensual) y las ventas minoristas, que deberían mantenerse relativamente estables.

Una apretada lista de portavoces de la Reserva Federal —Anna Paulson, Stephen Miran, Neel Kashkari, Raphael Bostic y John Williams— también será vigilada de cerca por cualquier sutil postura restrictiva en apoyo de su presidente, Jerome Powell, y la independencia de la institución.

BANAMEX - Hacia delante seguimos anticipando una ligera tendencia de depreciación del peso, relacionada con la incertidumbre en la medida que se acerque la fecha de revisión del TMEC. En este contexto, mantenemos nuestro pronóstico para el tipo de cambio en 18.7 al cierre de 2026 y en 19.1 en 2027.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió el martes un 0.61%, a 66.337,42 puntos.

BANORTE - El S&P/BMV IPC detuvo tres días cerrando con ganancias y máximos históricos. Consideramos una pausa dentro de la estructura de alza, luego de fallar en superar el psicológico de los 67.000 puntos. En este sentido, el soporte que podría enfrentar se localiza en los 65.800 puntos. Sugerimos mantener posiciones.

COPKAPITAL - Hoy el mercado estaría reaccionando a sorpresas en consumo y reportes corporativos, y menos a cifras en "línea", sin que haya una dirección clara de los mercados. (Reporte de Noé Torres)