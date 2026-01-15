MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 15 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 15 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 15 de enero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

* La moneda cotizaba en 17.7930 por dólar, con pocos cambios frente a los 17.7848 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX: hoy, el peso extiende su apreciación, tocando un nuevo mínimo desde julio de 2024 en 17.76, a pesar del avance del billete estadounidense y las latentes tensiones geopolíticas. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.73 y 17.85 respectivamente, en el mercado interbancario.

ING: en el calendario de hoy, tenemos las cifras semanales de solicitudes de subsidio por desempleo (que se esperan en 215.000) y algunos oradores de la Reserva Federal, ninguno de los cuales parece tener posibilidades de influir en la situación del banco central.

Vemos que el índice del dólar se mantendrá ligeramente en un rango de 98-100 durante las próximas dos semanas (quizás también durante un par de meses) hasta que el atractivo de las economías extranjeras comience a debilitar al dólar a partir del segundo trimestre.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el miércoles un 1,61%, a un récord de cierre de 67.403,08 puntos.

BANORTE: el S&P/BMV IPC generó el mejor rendimiento desde el 18 de diciembre alcanzando nuevos máximos históricos. Aunque podría llevar a cabo un descanso, el escenario de recuperación prevalece, dado que superó un nivel de Fibonacci en los 67.900 puntos.

En este sentido, la resistencia que podría enfrentar es el psicológico de los 68.000 enteros. Por su parte, el nivel que servirá de apoyo se localiza en los 65.800 puntos. Sugerimos mantener posiciones.

COPKAPITAL: el mercado se mantiene en una fase de ajuste natural tras los máximos históricos, con una mezcla de toma de utilidad y sensibilidad ante recortes corporativos, pero es necesario que respeten sus promedios móviles. (Reporte de Noé Torres)