MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 16 de enero

ECONOMÍA

* La próxima semana el instituto nacional de estadística, Inegi, dará a conocer las cifras de inflación de la primera quincena de enero.

BANAMEX - Estimamos el INPC quincenal en un 0.42% para la primera quincena de enero, lo que implicaría un 3.89% anual. La variación quincenal respondería principalmente al aumento en precios mercancías relacionados con la implementación de impuestos y parcialmente a la entrada en vigor de aranceles.

Para los precios subyacentes proyectamos un crecimiento quincenal del 0.55% o un aumento del 4.60% anual.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 17.6788 por dólar, con un retroceso de un 0.20% frente a los 17.6435 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso presenta una corrección técnica después de haberse fortalecido significativamente ayer, ante el optimismo de los inversores locales. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.62 y 17.73 respectivamente.

BANORTE - Esperamos prevalezca la depreciación, tras respetar la resistencia que se localiza en 17.62. En este sentido, el apoyo que podría enfrentar está ubicado en 17.80. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el jueves un 1.12%, a 66.649,28 puntos, después de haber alcanzado durante el día un récord máximo de 67.656,97 unidades.

COPKAPITAL - Tras tocar máximos históricos, el índice enfrenta una fricción natural: mientras algunos participantes buscan aprovechar el impulso, otros optan por cristalizar ganancias. Es habitual que después de máximos se presenten fases de consolidación lateral o correcciones moderadas. (Reporte de Noé Torres)