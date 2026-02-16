MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 16 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 16 feb (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 16 de febrero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

GBM - Esta semana en México, los participantes del mercado estarán atentos a la publicación de la minuta del más reciente encuentro de política monetaria del banco central.

En dicha reunión, el Banco de México revisó al alza sus pronósticos de inflación y señaló que el balance de riesgos para la inflación presenta un menor sesgo al alza. En este contexto, las actas deberían aportar mayor claridad sobre los próximos ajustes a la tasa de interés de referencia.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

PEPPERSTONE - El mercado estadounidense permanecerá cerrado durante la jornada ante la celebración del día del presidente, por lo que los volúmenes de transacción serán menores a lo habitual.

A raíz de lo anterior, la atención de los inversionistas se centra en eventos que ocurrirán durante los próximos días tales como las cifras de PCE de diciembre.

* La moneda cotizaba en 17.1450 por dólar, con una apreciación marginal de un 0.06% frente a los 17.1550 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX - Hoy, el peso se ve afectado ante el avance del dólar, considerando una agenda económica ligera tanto en México como en Estados Unidos. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.08 y 17.30 respectivamente, en el mercado interbancario.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el viernes un 0.83%, a 71.478,81 puntos.

COPKAPITAL - En México, el S&P/BMV IPC ligó dos semanas consecutivas de alza nuevos máximos históricos por arriba de los 71.500 puntos, aunque el nivel de cierre del viernes lo deja técnicamente vulnerable. Cualquier reporte corporativo que no cumpla expectativas podría detonar una toma de utilidades.

BANORTE - Consideramos que el sesgo de recuperación prevalecerá, dado que la línea de precios está respetando el soporte que se localiza en los 70.400 enteros. En este sentido, la resistencia más importante que deberá romper para fortalecer el impulso está ubicada en los 72.100 puntos. Sugerimos mantener posiciones. (Reporte de Noé Torres)