MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 19 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 19 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 19 de enero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

ITAÚ: el instituto nacional de estadística, Inegi, publicará el jueves las cifras de la inflación de la primera quincena de enero. Esperamos una inflación general del 0,35% para el periodo, con una inflación subyacente del 0,4%.

Dentro del índice subyacente, esperamos un aumento del 0,65% en los precios de los bienes, impulsado en parte por distorsiones relacionadas con la implementación de aranceles más altos a las importaciones chinas. Para los servicios básicos, pronosticamos un aumento del 0,15%.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

COPKAPITAL: aunque hoy no habrá operaciones en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King, los futuros de Wall Street iniciaron la semana con sesgo negativo, presionados por la amenaza del presidente Trump de imponer aranceles comerciales a varios países europeos si no se alcanza un acuerdo para la venta de Groenlandia a Estados Unidos.

* La moneda cotizaba en 17,6263 por dólar, con una depreciación de un 0,08% frente a los 17,6120 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX: el peso se presiona por el aumento de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y otros países, además de amenazas sobre una posible operación militar en México. En el mercado interbancario, el soporte se ubica en 17,59 y la resistencia en 17,71

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cerró el viernes en 67.141,11 puntos.

BANORTE: por segunda semana consecutiva el S&P/BMV IPC terminó con un rendimiento positivo. Esperamos modere la presión descendente cerca de la resistencia clave que se mantiene en 67.650 unidades, referencia que coincide con una línea de tendencia superar de alza. El nivel que servirá de apoyo se localiza en los 65.800 puntos. Sugerimos mantener posiciones. (Reporte de Noé Torres)