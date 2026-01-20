MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 20 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 20 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 20 de enero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

ITAÚ - Se publicará una nueva encuesta de Citi entre analistas económicos. Los puntos clave a seguir serán las expectativas de inflación a mediano plazo y las expectativas para la reunión de febrero de Banco de México.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

COPKAPITAL - El feriado en Estados Unidos el lunes se reflejó en menores volúmenes de operación a nivel global, manteniendo a los mercados sin una dirección clara. El arranque formal de la semana en Wall Street estará marcado por una renovada incertidumbre, derivada de los riesgos geopolíticos y de la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles comerciales a varios países de Europa.

* La moneda cotizaba en 17.6303 por dólar, con una depreciación de un 0.35% frente a los 17.5692 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - Hoy, el peso cede terreno frente al dólar, ante una mayor demanda por refugio a nivel global, mientras los inversores anticipan que la Reserva Federal estadounidense podría mantener su tasa de interés sin cambios por más tiempo. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.56 y 17.73 respectivamente.

ING - La reapertura de los mercados estadounidenses tras el festivo de ayer ha provocado una ligera debilidad del dólar en general.

Dejando de lado la geopolítica, el calendario de datos de hoy en EEUU solo incluye las cifras semanales de empleo de ADP. Se espera que vuelvan a situarse en torno a los 10.000-12.000, lo que respalda el mercado laboral estadounidense, que presenta bajas contrataciones, pero no se deteriora.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ganó el lunes un 0.49%, a 67.467,82 puntos.

BANORTE - El S&P/BMV IPC acumuló dos sesiones subiendo. Aunque la tendencia y la expectativa es favorable, consideramos prudente una pausa dentro de la estructura de alza antes de buscar superar la resistencia ubicada en 67.650 unidades. En este sentido, el nivel que servirá de apoyo se localiza en los 66.000 puntos. Sugerimos mantener posiciones. (Reporte de Noé Torres)