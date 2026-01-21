MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 21 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 21 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 21 de enero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* Las ventas al menudeo de México subieron un 1.0% en noviembre contra el mes previo, dijo el miércoles el instituto nacional de estadística. A tasa interanual subieron un 4.4%.

GOLDMAN SACHS - De cara al futuro, es probable que el consumo de bienes y servicios de los hogares siga enfrentándose a dificultades derivadas de la persistente incertidumbre interna y externa y un menor impulso fiscal.

En el lado positivo, es probable que el gasto de los hogares siga beneficiándose de un contexto laboral aún resiliente y de un crecimiento sólido, aunque moderado, de los salarios reales.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

COPKAPITAL - La atención de los mercados globales se concentra este miércoles en el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, ya que podría suavizar su retórica arancelaria frente a la Eurozona o, por el contrario, confirmar una nueva fase de proteccionismo comercial para Estados Unidos.

En este contexto, el comportamiento del mercado estará altamente condicionado por el "tono" y el mensaje de Trump.

* La moneda cotizaba en 17.4909 por dólar, con una apreciación de un 0.52% frente a los 17.5820 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - El peso se fortalece ante una menor aversión global al riesgo, datos locales favorables y el retroceso del dólar. En el mercado interbancario, los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.47 y 17.61, respectivamente.

ING - Groenlandia será el tema dominante hoy y podría haber margen para una desescalada, lo que ofrecería cierto apoyo al dólar. Hoy no se publicarán datos que afecten al mercado estadounidense.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, avanzó el martes un 0.32%, a 67.683,38 puntos.

BANORTE - Por tercer día consecutivo, el S&P/BMV IPC cerró con un rendimiento positivo alcanzando nuevos máximos históricos. Prevalece el escenario de recuperación, tras superar los 67.650 enteros. En este sentido, la resistencia que pondrá a prueba es el psicológico de los 68.000 puntos.

Por otro lado, el terreno que servirá de apoyo se localiza en los 66.500 enteros. Sugerimos mantener posiciones.