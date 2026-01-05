MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 5 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 5 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 5 de enero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

Banco de México publicará esta semana la minuta de su más reciente encuentro de política monetaria. El instituto de estadística, además, dará a conocer las cifras de inflación de diciembre.

BANORTE: será importante evaluar el sesgo de cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno, especialmente después del cambio en la guía prospectiva en dicha decisión sobre los próximos ajustes de la tasa de interés.

COPKAPITAL: la inflación anual de 2025, la correspondiente a la primera quincena de enero y las minutas de Banco de México permitirán evaluar si el proceso de baja de tasas puede continuar de forma ordenada. En nuestra opinión, la política monetaria seguirá siendo la principal ancla de expectativas financieras durante 2026.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18.0242 por US$, con una depreciación de un 0.73% frente a los 17.8940 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX: hoy, el peso retrocede ante un dólar firme, considerando el sentimiento de aversión al riesgo en el mercado debido a las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Venezuela.

BASE: en la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.96 y 18.11 pesos por US$.

(Reporte de Noé Torres)